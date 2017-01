USA svartelister russisk polititopp og agenter

Polititoppen Aleksandr Bastrykin er ført opp på listen sammen med to russiske etterretningsagenter som er mistenkt for å ha forgiftet dissidenten og tidligere KGB-agent Aleksandr Litvinenko i London.

Bastrykin leder den russiske etterforskningskomiteen, og han er en av Putins mektigste allierte. Han leder et organ som har ledet kampanjen mot russiske dissidenter og utenlandske, sivile organisasjoner som anklages for å blande seg inn i Russlands egne saker.

De to etterretningsagentene, Andrej Lugovoj og Dmitrij Kovtun, har konsekvent nektet for at de står bak drapet på Litvinenko i 2006, som døde av plutonium-forgiftning.

Storbritannia har krevd de to utlevert, men det avviser russiske myndigheter.

Sanksjonslisten blir utvidet få dager før president Barack Obama går av og overlater makten til Donald Trump. Trolig vil dette være Obama-administrasjonens siste stikk mot Russland. (©NTB)