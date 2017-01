USA ledet kommandoraid mot IS i syrisk landsby

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble soldatene sluppet ned med helikopter i landsbyen al-Kubar i provinsen Deir al-Zor. Raidet skal ha vart i to timer og ble gjennomført søndag formiddag. Gruppa, som har et bredt kildenettverk inne i Syria, melder at om lag 25 IS-krigere ble drept og et ukjent antall tatt til fange.

Talsmann for Pentagon, Jeff Davis, bekrefter at amerikanske spesialsoldater har gjennomført et bakkeangrep, men han avviser at så mange som 25 jihadister er drept og at noen er tatt til fange. Han sier at operasjonen var vellykket.

SOHRs leder Rami Abdulrahman sier at fire helikoptre deltok i operasjonen, som var rettet mot en buss og et vannanlegg som drives av IS.

Ifølge Abdulrahman ble en buss med 14 IS-krigere angrepet – og alle ble drept. Elleve ekstremister ble drept i en skuddveksling ved landsbyens vannanlegg.

Sjefen for De demokratiske syriske styrkene (DFS), en USA-støttet koalisjon av arabiske og kurdiske styrker, bekrefter raidet. (©NTB)