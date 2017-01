Tyrkias folkevalgte diskuterer grunnlovsendring

Grunnlovsendringen innebærer blant annet å avskaffe statsministerposten og plassere den utøvende makten hos presidenten og visepresidenten.

Erdogan har dominert tyrkisk politikk de siste 14 årene og i praksis åpner forslaget for at han kan bli sittende i ytterligere to femårsperioder.

Opposisjonen frykter at grunnlovsendringen er første steg på veien mot diktatur.

– De forsøker å gjøre et demokratisk, parlamentarisk regime om til et totalitært regime, sier opposisjonslederen Kemal Kiliçdaroglu.

Endringene vil også gjøre det mulig for presidenten å være medlem av et politisk parti. President Erdogan måtte melde seg ut av sitt parti AKP da han ble president i 2014. (©NTB)