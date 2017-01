Tyrkia gir ikke opp håpet om EU-medlemskap

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu håper at medlemskapsforhandlingene, som har pågått siden 2005, vil skyte ny fart og anklager EU for å ha skapt «kunstige hindre» for tyrkisk medlemskap.

Forhandlingene går trått og fikk et nytt skudd for baugen med kuppforsøket i Tyrkia i juli i fjor. Tyrkiske myndigheter har slått hardt ned på all opposisjon siden, til sterk kritikk fra omverdenen.

Nå håper Cavusoglu at USAs neste president Donald Trump vil bidra til å endre omverdenens syn på Tyrkia.

– Vi har spilt en viktig historisk rolle i Europa, og vi kommer til å gjøre det i framtida. Et Europa uten Tyrkia vil være ufullstendig, sier han. (©NTB)