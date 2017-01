Trolig folkeavstemning i Tyrkia i april

Mandag ble de foreslåtte grunnlovsendringene debattert i Tyrkias nasjonalforsamling. Debatten vil etter alt å dømme være preget av store motsetninger, selv om forslaget er ventet å bli banket gjennom når debatten avsluttes om cirka to uker.

Flere opposisjonspartier er sterkt kritiske til forslaget ettersom de vil gi president Recep Tayyip Erdogan betydelig mer makt.

Mandag brukte politiet pepperspray for å spre en gruppe politikere, advokater og andre demonstranter som forsøkte å samle seg foran inngangen til parlamentsbygningen i Ankara.

Grunnlovsendringen innebærer blant annet å avskaffe statsministerposten og plassere den utøvende makten hos presidenten og visepresidenten.

Erdogan har dominert tyrkisk politikk de siste 14 årene. I praksis åpner forslaget for at han kan bli sittende i ytterligere to femårsperioder. (©NTB)