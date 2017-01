Tre terrormistenkte drept i Kina

Kommunistpartiets nyhetsportal Tianshan melder at de tre ble drept myndighetene i Xinjiang-regionen søndag etter at de motsatte seg arrest. Nettstedet melder at de tre var ettersøkt i forbindelse med en terrorhendelse 22. april i fjor, uten å utdype videre.

Forrige måned meldte statlige medier at tre personer med kniv og sprengstoff gikk til angrep på ansatte i kommunistpartiet i samme region. To ble drept og tre såret, og angriperne ble drept av politiet.

Myndighetene i landet anklager den muslimske uigur-minoriteten for angrepene. Ytterliggående islamistgrupper kjemper for selvstyre for uigurene, og kinesiske myndigheter bruker hardhendte metoder for å knuse dem. (©NTB)