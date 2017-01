Russland avviser på nytt hacking-anklager

– Dette er grunnløse påstander uten belegg, framsatt på heller amatørmessig og følelsesladd vis, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Vi begynner å bli ganske lei av disse anklagene, legger han til.

Amerikansk etterretning anklager Russland for å ha stått bak et omfattende cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA, blant annet ved å hacke seg inn i dataserverne til Demokratene og spre kompromitterende opplysninger via varslernettstedet WikiLeaks. (©NTB)