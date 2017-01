Nytt forsøk i Venezuela på å bli kvitt Maduro

Årsaken er presidentens manglende evne til å demme opp for krisen i landet, som blant annet har resultert i stor matmangel, ifølge Julio Borges, som nylig ble president i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall.

I vedtaket heter det at Maduros manglende evne til å handle i praksis betyr at han har forlatt sin egen stilling. Det er ventet at høyesterett vil erklære vedtaket for ugyldig.

Opposisjonen i Venezuela kjemper for en folkeavstemning for å avsette Maduro. Presidentperioden utløper i 2019. (©NTB)