Minst ni mennesker drept i angrep på Sinai-halvøya

I tillegg ble et titall mennesker såret, deriblant fire sivile, ifølge sikkerhetskilder.

En gruppe væpnede menn med svarte masker åpnet ild før en selvmordsbomber kjørte en søppelbil full av sprengstoff inn i en sikkerhetskontroll utenfor en politibygning i byen El-Arish, provinshovedstaden i Nord-Sinai mandag, opplyste politikilder.

Tre etasjer i politistasjonen ble sprengt i stykker, og så langt er ni personer trukket ut av ruinene. Det er frykt for at antallet drepte kan stige.

Ved kontrollposten slapp to tjenestemenn uskadd fra hendelsen. Det har kommet ubekreftede meldinger om at et antall sikkerhetstjenestemenn er tatt til fange og bortført av angriperne.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men IS-lojale ekstremistgrupper har gjennomført flere angrep mot sikkerhetsstyrker på Sina-halvøya og flere andre steder i landet de siste årene. (©NTB) (©NTB)