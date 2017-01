Golden Globe-vert med spark mot Trump

Etter å sunget og danset seg inn til lånt musikk fra filmen «La-La-Land» erklærte Fallon at søndagens prisutdeling er «ett av de få stedene i USA der folkets stemme fortsatt teller». Om ikke et direkte angrep på Trump, så var det en tydelig henvisning til at den kommende presidenten ikke fikk flertall i folket, selv om han fikk et klart flertall i valgmannskollegiet som formelt utnevner presidenten.

Fallon kostet også på seg et spark på leggen til den russiske presidenten, som nylig ble utpekt som den som beordret en kampanje for å påvirke valg resultatet. Resultatet av Golden Globe-avstemningene er det derimot ingen grunn til å bekymre seg for:

– Alle resultatene er sertifisert av revisjonsselskapet Ernst & Young og Putin, forsikret Fallon. (©NTB)