Fiat Chrysler vil investere en milliard dollar i USA

Bilprodusenten sier i en pressemelding søndag at den vil investere en milliard dollar innen 2020 i sine to fabrikker i delstaten Ohio. Tre nye modeller skal produseres ved anleggene i USA.

– Fiat Chrysler viser nok en gang at vi vil satse på å styrke vår amerikanske produksjonsbase, heter det i en uttalelse fra bilprodusenten. Selskapet påpeker at det allerede har skapt 25.000 jobber i landet siden 2009.

Trump har brukt Twitter til å kritisere flere bilprodusenter som velger å produsere i Mexico og truer med å innføre en høy importavgift. Blant dem han har kritisert for å lage biler sør for grensen er Toyota, Ford og General Motors (GM).

General Motors' administrerende direktør Mary Barra sier søndag at selskapet ikke har planer om å endre produksjonssted på grunn av press fra Trump. GM importerer et mindre antall Chevrolet Cruze fra Mexico. Barra sier imidlertid at selskapet har mye til felles med Trumps mål for handelsnæringen og jobbskaping. (©NTB)