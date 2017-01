Femstjernersbevegelsen bytter allierte

I et nylig blogginnlegg foreslo leder Beppe Grillo at Femstjernersbevegelsen burde alliere seg med en pro-EU-gruppe. Nå ser det ut at ønsket blir oppfylt.

I en nettavstemning har 75,8 prosent av M5S' velgerne stemt for å bytte ut euroskeptiske Gruppa for Frihet og direkte demokrati i Europa (EFDD) med den mer liberale Alliansen av liberale og demokrater for Europa (ALDE) – som støtter en felles europeisk valuta og integrering.

Mens Grillo kaller utskiftningen av EFDD for en logisk avgjørelse, hevder EFDD-leder Nigel Farage at gruppen kaster seg inn i mengden av «EU-fanatikere».

– Fortsatt allianse med EFDD vil bety å kjempe sammen uten et felles politisk grunnlag, uten en målsetting om å oppnå resultater, sier Grillo.

ALDE ledes av belgieren Guy Verhofstad, som kjemper om å bli den nye presidenten i EU-parlamentet.