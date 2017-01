Elfenbenskystens regjering går av

En ny regjering skal være på plass tirsdag, melder Radio France Internationale.

Det har vært ventet at regjeringen skulle gå av, etter at soldater natt til fredag tok kontroll over landets nest største by Bouaké. Det ble meldt om intens skyting flere steder, men ingen mennesker skal ha blitt drept.

Soldater tok også kontroll over to andre byer. En kilde opplyste at det dreide seg om soldater som krevde bonusutbetaling og boliger, noe de angivelig skulle ha blitt lovet i en avtale inngått i 2007.

Myndighetene innledet fredag samtaler med soldatene, opplyste forsvarsminister Alain-Richard Donwahi. (©NTB)