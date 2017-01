EUs liberale sier nei til Femstjernersbevegelsen

Komikeren Beppe Grillo, som leder bevegelsen, skrev nylig i et blogginnlegg at han mente M5S burde skifte allianse i EU-parlamentet og slutte seg til en pro-EU-gruppe.

Mandag ble det kjent at forslaget hadde fått flertall i en nettavstemning for bevegelsens velgere. Der stemte 75,8 prosent av M5S' velgere for å bytte ut den euroskeptiske Gruppa for Frihet og direkte demokrati i Europa (EFDD) med den mer liberale Alliansen av liberale og demokrater for Europa (ALDE) – som støtter en felles europeisk valuta og integrering.

Men nå sier ALDE nei til å gjøre felles sak med den populistiske bevegelsen, som er sterkt kritisk til EUs økonomiske politikk.

Begrunnelsen er at meningsforskjellene er for store i flere viktige europeiske spørsmål. ALDE vil imidlertid gjerne samarbeide i saker som handler om miljø, åpenhet og direktedemokrati, opplyser ALDEs leder Guy Verhofstadt i en uttalelse.

Grillo har kalt den politiske sporendringen for en logisk avgjørelse, mens EFDD-leder Nigel Farage anklager gruppen for å slutte seg til mengden av «EU-fanatikere». (©NTB)