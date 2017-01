Assange slår tilbake mot USAs hacker-rapport

Fredag anklaget amerikansk etterretning Russland for å ha stått bak et omfattende cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA. Ifølge rapporten var det Vladimir Putin som ga personlig ordre om inngripen for å påvirke valgutfallet i Donald Trumps favør. Kilden var blant annet dokumenter som var lekket av WikiLeaks. Nå reagerer WikiLeaks-leder Julian Assange. I en videooverføring kaller han rapporten for «pinlig».

– Rapporten er en pressemelding som er tydelig politisk motivert. Det er ikke presentert bevis noe sted i rapporten, hevder Assange.

Rapporten hevder at dokumenter om Demokratene ble sendt til WikiLeaks av russiske hackere og senere frigitt. Assange ga ikke informasjon om hvor dokumentene kommer fra og slår fast at organisasjonen verner om kildene sine. Samtidig slo han fast at dokumentene ikke ble sendt fra statlig hold.

– Hvis avsenderen var en stat, ville vi ikke vært så opptatt av å beskytte dem, sier Assange.

Søndag sa Trumps stabssjef Reince Priebus at han tror Trump har akseptert konklusjonen om at Russland sto bak cyberangrep som hadde som mål å forstyrre det amerikanske presidentvalget. (©NTB)