Antallet rusmisbrukere øker betraktelig i Danmark

Undersøkelsen fra Det nasjonale forskningssenteret for velferd (SFI) viser at det i Danmark er 23.000 registrerte rusmisbrukere av enten hasj eller sterkere stoffer blant alle aldersgrupper, en stigning på 23 prosent. Blant unge rusmisbrukere har antallet økt fra 5.000 til 7.500, tilsvarende 50 prosent.

Seniorforsker i SFI Anna Amilon sier økningen kan skyldes bedre kontakt med brukerne, og derfor flere registrerte i statistikken enn før. Hun mener likevel at det er grunn til bekymring over det stigende antallet blant unge rusmisbrukere, spesielt blant dem som er avhengige av hasj.

Samtidig som antall brukere øker, har kostnadene for behandling for rusmisbrukere sunket fra 55.000 kroner til 40.000 kroner per rusmisbruker. (©NTB)