Amerikanerne delt i synet på Obama

To av tre amerikanere mener at Obama har brutt løftene han ga i valgkampen for drøyt åtte år siden, viser en AP-NORC-måling.

44 prosent mener at han har forsøkt å oppfylle valgløftene, men uten å lykkes, og 22 prosent mener at han ikke engang har forsøkt å gjøre det han lovet. 37 prosent av de spurte mener Obama har holdt løftene han ga.

44 prosent av de spurte mener at USA er bedre stilt etter Obamas åtte år ved makten. 33 prosent mener forholdene er verre, og 22 prosent ser ingen endring.

41 prosent mener at de selv og familien har fått det bedre under Obama. 32 prosent ser ingen endring, mens 26 prosent sier at de har fått det verre.

Obama har heller ikke vært noen samlende president, skal man tro meningsmålingen. Bare 27 prosent mener at USA i dag er et mer forent land enn for åtte år siden, mens 44 prosent mener at det i dag er et mer splittet land. (©NTB)