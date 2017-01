– Hackere har forberedt dataangrep mot Sverige

– Rent generelt har vi sett at det forekommer forberedelser til å kunne angripe kritisk infrastruktur, som for eksempel strømnettverk eller våre kommunikasjonssystemer, sier Fredrik Wallin, talsmann for Försvarets radioanstalt (FRA) til SVT.

Den svenske etterretningsorganisasjonen opplyste forrige uke at det i 2016 ble registrert over 100.000 dataangrep mot Sverige fra fremmede makter, et tall som er økende. (©NTB)