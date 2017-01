Hjem Trump: – Bare tullinger er mot et godt forhold til Russland

New York (NTB): Donald Trump mener russerne vil respektere USA mer med ham som president og mener bare tullinger vil motsette seg et godt forhold til Russland. Og så gleder han seg til besøk av Theresa May.