Tolv drept av bilbombe i Bagdad

Bomben eksploderte søndag på et grønnsaksmarked i Jamila-distriktet øst i byen. Området er hovedsakelig bebodd av sjiamuslimer.

For en knapp uke siden kostet et selvmordsangrep 30 mennesker livet i Bagdad. Angrepet var det blodigste i hovedstaden på to måneder. Igjen var det snakk om en bilbombe, og angrepet var rettet mot et torv i Sadr-byen, en bydel som også er bebodd av sjiamuslimer.

Også nyttårsaften var byen preget av terror, da to personer sprengte seg selv på et marked og 28 personer ble drept. (©NTB)