Salgssuksessen iPhone feirer ti år

9. januar 2007 lanserte tidligere Apple-sjef Steve Jobs den første iPhonen. Telefonen ble sluppet på et tidspunkt da BlackBerry var en av de største aktørene på smarttelefonmarkedet. Da var det ingen som visste om tvitringen, snappingen, livestrømming og spilling som kom til å prege utviklingen av ny elektronikk i årene framover.

På teknologimessen CES i Los Angeles er det enkelte som sier at iPhone var den viktigste drivkraften bak den revolusjonerende overgangen til en ny livsstil der mobiler er blitt som små datamaskiner.

– Den snudde industrien på hodet. Og i overført betydning ødela den flere selskaper og endret landskapet, sier Maxwell Ramsey fra nettsiden phoneArea.

Smarttelefonen bidro til enorme inntekter for Apple, men i 2016 begynte salget å gå nedover. Selskapet har for lengst startet arbeidet med å finne sin neste salgssuksess, og det går rykter om at en selvkjørende bil kan være på trappene. Analytiker Brian Blau tror derimot at selskapets framtid vil være avhengig av de mindre nyvinningene.

Siden den første modellen ble lansert i 2007 har Apple kommet med flere nye versjoner, med iPhone 7 som den foreløpig siste i rekken. Så langt er over en milliard telefoner solgt. (©NTB)