Russisk hån mot amerikansk etterretningsrapport

Spesielt på sosiale medier er tonen hånlig.

Sjefen for russisk rikskringkasting RT, Margarita Simonjan, takker i et Twitter-innlegg de amerikanske etterretningstjenestene for «årets latter».

Hun blir i rapporten utpekt som et propagandaverktøy for president Vladimir Putin. Selv journalisten Aleksej Kovalev, som ofte har kritisert Simonjan og RT, mener at USA overdriver TV-selskapets rolle.

«De er ikke deres erkefiende, Amerika. Slapp av», skriver han på Twitter.

I de delene av rapporten som ble offentliggjort fredag, anklager etterretningstjenestene CIA, FBI og NSA Putin for å ha gitt ordre om en «påvirkningskampanje» under det amerikanske presidentvalget. (©NTB)