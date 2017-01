Obama med styringsråd til Trump

I et intervju med TV-kanalen ABC sier Obama at han har forsøkt å forberede Trump på hva jobben innebærer og at han blant annet har snakket med ham om forskjellen mellom å styre landet og drive valgkamp.

– Han må forstå at så fort man går inn i dette kontoret etter at man har blitt tatt i ed, så er man ansvarlig for verdens største organisasjon, sier Obama i intervjuet.

Han forteller at han har sagt til Trump at han ikke kan styre jobben som en familiebedrift, og at det er viktig at han omgir seg med gode medarbeidere.

– Man må ha respekt for institusjoner og den prosessen som ligger bak gode beslutninger, fordi man til sjuende og sist er avhengig av andre folk, fortsetter Obama. (©NTB)