Flere selvmordsangrep i Bagdad

Den første bilbomben eksploderte søndag på et grønnsaksmarked i Jamila-distriktet øst i byen. Minst tolv mennesker mistet livet mens 39 ble såret. Området er hovedsakelig bebodd av sjiamuslimer.

En talsmann for det irakiske innenriksdepartementet sier at en regjeringssoldat fattet mistanke til bilen og skjøt mot sjåføren. Men han klarte ikke å hindre selvmordsbomberen i å utløse bomben.

Få timer senere utløste en annen selvmordsbomber en sprenglanding på et marked i Baladiyat-distriktet, også det et sjiadominert område øst i byen. Her ble minst seks mennesker drept og 16 såret, ifølge irakiske myndigheter.

Den sunniislamske ekstremistgruppa IS hevder å stå bak angrepet i Jamila mens ingen ennå har tatt på seg ansvaret for det andre angrepet.

Irakiske styrker har siden oktober i fjor drevet en offensiv mot IS i og rundt Mosul. Regjeringsstyrkene har klart å gjenerobre mange områder som IS kontrollerte, men offensiven i Mosul har vist seg å være mye vanskeligere enn man først trodde. (©NTB)