– Over 100.000 cyberangrep mot Sverige i fjor

– Det er en konstant økning, sier Anni Bölenius, informasjonssjef ved Försvarets radioanstalt (FRA) til nyhetsbyrået TT.

FRA, som er en av Sveriges mest hemmelige organisasjoner, har aldri tidligere opplyst om hvor stort omfang det er av cyberangrep mot Sverige som kan knyttes til andre lands etterretningstjenester eller statsstøttede organisasjoner.

Men nå sier Fredrik Wallin, talsmann for FRA, i et intervju med SVT at de på en vanlig måned kan se «10.000 aktiviteter fra statlige utenlandske angripere mot svenske mål».

– Det er bevisste forsøk på å trenge seg inn i eller kapre svenske datamaskiner. Vi har sett fullbyrdede angrep mot Sverige, men vi kommer ikke til å si hvilke mål det er, sier Anni Bölenius.

Men hun sier at blant andre svenske myndigheter, statlige selskaper og forsknings- og forsvarsindustrien er blant dem som har blitt rammet. (©NTB)