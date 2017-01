Soldater i Elfenbenskysten har satt minister fri

Ifølge Reuters åpnet soldater ild mot et hus der forsvarsminister Alain-Richard Donwahi skal ha inngått en avtale med soldatene som hadde gjort opprør. Et vitne fortalte at forsvarsministeren var fanget i huset, men senere på kvelden opplyser nyhetsbyrået AFP at ministeren er satt fri.

Hendelsen skal ha funnet sted kort tid etter at president Alassane Ouattara tidligere lørdag kveld sa i en TV-sendt tale at en avtale var inngått mellom partene. Presidenten sa at han skal ta soldatenes krav om bedre betalt og bedring i bo- og arbeidsforholdene til etterretning.

Ouattara sa at avtalen ble inngått i byen Bouaké, etter møter mellom soldater og en delegasjon ledet av Donwahi.

Opprøret startet i landets nest største by Bouaké fredag. Soldatopprøret spredte seg tidligere lørdag til landets største by Abidjan, og det ble samtidig meldt om skyting flere andre steder i det vestafrikanske landet

Soldater sperret av et stort kryss i nærheten av militærleiren Akouedo i Abidjan tidligere lørdag, noe som førte til lange køer og stillestående trafikk i området. Det ble også meldt om skuddvekslinger i minst fire andre byer. (©NTB)