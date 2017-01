Obama sønderknust etter skyting på flyplass

– Jeg vil ikke kommentere dette utover å si at vi er sønderknust med tanke på familiene som er rammet. Slike tragedier har det vært altfor mange av i de årene jeg har vært president, sier Obama til flere TV-kanaler. Han sier han ikke vil spekulere om motivet for ugjerningen eller hvorvidt det er snakk om et terrorangrep.

– I løpet av det neste døgnet tror jeg vi får vite akkurat hva som har skjedd og hvilke motiver denne personen har hatt.

Obama har bedt sin stab kontakte myndighetene i Florida og sørge for at statlige og lokale ressurser koordineres i innsatsen etter skytingen. Fem personer ble drept og åtte såret da en mann begynte å skyte på flyplassen i Fort Lauderdale fredag ettermiddag. En 26 år gammel tidligere soldat er pågrepet. (©NTB)