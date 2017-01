MH370: Ingen mistanker mot noen om bord

Frankrike har drevet sin egen etterforskning av saken, fordi det var fire franske statsborgere ombord på flyet da det forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing i mars 2014.

Etterforskere og tre dommere har møtt slektninger av de fire franske borgerne og informert dem om utfallet av bakgrunnssjekken.

– De fortalte oss at de ikke hadde avdekket noe, sier Ghyslain Wattrelos, som mistet kona og to barn da flyet forsvant. Advokaten hans sier den endelige versjonen av en foreløpig rapport fra september «ikke inneholder noe særlig nytt».

Spørsmålet om bakgrunnen til de 239 personene om bord – 227 passasjerer og en besetning på 12 – ble aktualisert da malaysiske myndigheter opplyste at to iranske passasjerer reiste med stjålne pass. Interpol sier de to trolig var migranter som forsøkte å ta seg til Europa.

Det antas at flyet – en Boeing 777 – styrtet i Indiahavet, men omfattende søk i havet vest for Australia har vært resultatløse. Det er funnet enkelte vrakrester på øya Reunion øst for Afrika, og minst én av disse skal stamme fra det forsvunne flyet. Ingen av de omkomne er funnet. (©NTB)