FBI: – Utelukker ingenting

FBI-etterforsker George L. Piro sier på en pressekonferanse at de også fortsetter å vurdere om terror var motivet bak angrepet.

Piro sier den mistenkte gjerningsmannen benyttet seg av et halvautomatisk håndvåpen, og det er ting som tyder på at han kom til flyplassen ens ærend for å gjennomføre angrepet. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke FBI å gå ut med flere detaljer.

Piro sier de fem personene som ble drept er identifisert, og de jobber med å varsle de pårørende.

Myndighetene har identifisert den pågrepne som 26 år gamle Esteban Santiago, en tidligere soldat, som blant annet har tjenestegjort i Irak.

Den mistenkte gjerningsmannen sitter fortsatt i varetekt, og over 175 vitneavhør er så langt gjennomført. Mannen som er mistenkt for skytingen, har blitt avhørt i flere timer. Han har samarbeidet med politiet, sier Piro. (©NTB)