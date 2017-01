CNN: Mistenkt skytter hørte stemmer – kontaktet FBI

Myndighetene har identifisert den pågrepne som 26 år gamle Esteban Santiago, en tidligere soldat, som blant annet har tjenestegjort i Irak. Ifølge CNN skal Santiago ha dukket opp på det føderale politiets kontor i Anchorage i Alaska. Der skal han ha fortalt FBI at han hørte stemmer som ba ham slutte seg til ekstremistgruppen IS.

Broren til den pågrepne mannen sier 26-åringen fikk behandling for mentale helseproblemer mens han bodde i Alaska.

26-åringen ble pågrepet fredag etter at fem personer ble drept og åtte såret på flyplassen i Fort Lauderdale i Florida. Mannen skal være fysisk uskadd, og politiet sier de ikke løsnet skudd under pågripelsen.

Skytteren hadde våpenet i sin innsjekkede bagasje, og etter å ha hentet denne på bagasjebåndet, skal han ha gått inn på et toalett for å lade. Da han kom ut, begynte han å skyte. Ofrene ser ut til å ha vært vilkårlig valgt. Da han gikk tom for ammunisjon, skal skytterne ha lagt fra seg våpenet og lagt seg ned med armene og beina ut til siden.

– Vi kjenner foreløpig ikke motivet hans. Dette kan være en person som er mentalt forstyrret, eller det kan ha vært noen med et langt mørkere motiv, nemlig terror, sier Florida-senator Bill Nelson. 26-åringen sitter i avhør fredag kveld. Politiet sier at alt så langt tyder på at han handlet alene. (©NTB)