USA mener å ha identifisert russiske hackere

Navnene til etterretningsagentene er ikke offentliggjort, melder BBC. De anklages for å ha sendt stjålne eposter til WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange.

Russland avviser all innblanding i lekkasjene, mens Assange fastholder at russerne ikke er involvert.

Men USAs etterretningssjefer holder fast ved at Russland sto bak hackerangrepet mot Demokratene, og fredag skal de orientere påtroppende president Donald Trump om bevisene.

Trump skal møte sjefene for FBI, CIA og NSA samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper. De har allerede konkludert med at Russland sto bak hackingen for å påvirke valget i Trumps favør, noe Trump har avvist og latterliggjort i sosiale medier.

Fredag vil Trump få tilgang til etterretningens rapport, som dagen før ble overlevert til president Barack Obama torsdag. Før møtet måtte Trump tåle refs fra avtroppende visepresident Joe Biden, som ba Trump om å «bli voksen». (©NTB)