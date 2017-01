Trump i Twitter-feide med Schwarzenegger

Schwarzenegger har overtatt som programleder for en kjendisversjon av Trumps TV-konsept «The Apprentice».

I en Twitter-melding fredag erter Trump skuespilleren for den nye sesongens lave seertall, og han skriver at Schwarzenegger ble «ødelagt» sammenlignet med tallene fra da han ledet serien.

– Så mye for å være en filmstjerne. Men hvem bryr seg, han støttet Kasich og Hillary, tvitret Trump.

Schwarzenegger brukte ikke lang tid på å svare, og i en tweet oppfordrer han Trump til å jobbe like hardt for det amerikanske folk som han gjorde for seertallene sine. Skuespilleren siterte også tidligere president Abraham Lincolns første innsettelsestale.

– Vi er ikke fiender, men venner. Vi må ikke bli fiender, tvitret Schwarzenegger. (©NTB)