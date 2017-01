Trump avviser at hacking påvirket valgresultatet

– Hacking hadde absolutt ingen innvirkning på utfallet av valget, sier Trump i en uttalelse.

Fredag kom USAs etterretningssjef James Clapper, CIA-sjef John Brennan og FBI-sjef James Comey til Trump Tower i New York for å orientere Trump om hva politiet og etterretningstjenesten har funnet ut om hackingen som Russland anklages å stå bak for å påvirke valgutfallet.

Trump sa etterpå at det hadde vært et konstruktivt møte, men han lot seg tydeligvis ikke overbevise av det de tre hadde å si.

Etter møtet kunngjorde han likevel at han i løpet av 90 dager vil iverksette tiltak for å stanse cyberangrep mot USA.

Trump har hele tiden avvist påstanden om at Russland skal ha drevet omfattende hacking-virksomhet under presidentvalgkampen. (©NTB)