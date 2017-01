Trump: Mexico skal betale for muren senere

– De uærlige mediene melder ikke at alle pengene som brukes på å bygge den storslagne muren, skal betales tilbake av Mexico senere!, tvitret Trump fredag ettermiddag.

Mexicos president og regjering har tidligere avvist at landet kommer til å betale for en grensemur.

En grensemur mot Mexico var ett av Trumps valgløfter. Personer i den påtroppende presidentens overgangsteam og Republikanere i Kongressen ser på muligheter for å oppfylle løftet om en grensemur uten at det må vedtas gjennom et lovforslag i Kongressen, sa tjenestemenn torsdag. (©NTB)