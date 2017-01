Tidligere opprørere skal patruljere by i Mali

Ordningen med felles patruljer er en del av en fredsavtaler for den urolige regionen.

– Den første gruppen fra CMA har kommet til Gao for å starte patruljeringen, sier Malick Ag Cherrif, som er koordinator for den tidligere opprørsalliansen CMA.

I 2015 skrev CMA under en fredsavtale med regjeringen og den regjeringstro militsen. Håpet var å sørge for stabilitet i regionene som har vært arnested for en rekke opprør blant tuaregene og har fungert som skjulested for militante islamister. Rivaliserende væpnede grupper har brutt våpenhvilen en rekke ganger og truet forsøkene på å gi regionen mer selvstyre i et forsøk på å få slutt på separatistiske opprør.

Patruljene som nå skal settes i gang regnes som en nøkkelfaktor i fredsavtalen, men de har ikke blitt noe av hittil. 30. desember sa CMA at «væpnede grupper som er fiendtlig innstilt til CMA» hadde hindret rundt 200 av deres folk i å ta seg til Gao for å slutte seg til patruljene.

En oberst i Malis hær sier det har vært uoverensstemmelser mellom dissidenter i CMA og enkelte regjeringstro grupper, men sier regjeringen har satt inn tiltak for å løse problemet. Han sier det er ventet at andre grupper fra alliansen vil slutte seg til patruljene i løpet av de nærmeste ukene. (©NTB)