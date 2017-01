Over 100 kilo sprengstoff funnet i tysk bolig

Politiet mistenker at eksplosivene skulle vært brukt i et høyreekstremt angrep i nabobyen Kaiserslautern på nyttårsaften.

Fredag begynte bombeeksperter å fjerne eksplosivene, som besto av store mengder fyrverkeri og kjemiske stoffer. Om lag 87 innbyggere i den lille byen sørvest for Frankfurt måtte forlate hjemmene sine, og gatene ble sperret av da eksperter begynte å fjerne eksplosivene. De skulle deretter fraktes til et militært senter og uskadeliggjøres.

Funnet ble gjort i hjemmet til en 18-åring, og både han og en 24-åring risikerer nå å bli tiltalt for ulovlig besittelse av eksplosiver og for å ha planlagt et alvorlig angrep mot den tyske stat. Om lag 24 kilo eksplosiver er også funnet i hjemmet til den eldste av de to. Begge avviser anklagene.

Etterforskerne forsøker nå å finne ut om de to har tilknytning til det høyreradikale miljøet i Tyskland. (©NTB)