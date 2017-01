Misfornøyde soldater til opprør i Elfenbenskysten

Det opplyser forsvarsminister Alain-Richard Donwahi fredag kveld. Han oppfordret samtidig soldatene til å forholde seg rolig og vende tilbake til forlegningene sine.

Opprøret begynte natt til fredag da flere soldater tok kontroll over byen Bouaké. Det ble meldt om intens skyting flere steder, men ingen mennesker skal ha blitt drept.

Årsaken til opprøret er ikke slått fast, men det kan dreie seg om brutte løfter i forbindelse med en avtale inngått i 2007.

– Det dreier seg om et oppgjør blant tidligere soldater som krever en bonusutbetaling på 5 millioner CFA-franc hver, samt hus, sier en soldat som ber om å være anonym, til AFP. 5 millioner CFA-franc tilsvarer nærmere 70.000 kroner.

Noen timer etter at soldatene hadde tatt kontroll over Bouaké, kom det meldinger om skyting ved en militærleir i byen Daloa, lenger vest. Karim Sanogo, en student i Daloa, opplyser til AP at tungt væpnede menn patruljerer gjennom byen og at sikkerhetsstyrker har forlatt sine stillinger. (©NTB)