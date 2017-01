IS erobret irakisk landsby

Ifølge sikkerhetskilder i området rykket IS-krigerne inn i landsbyen Abu Dalf i Salah al-Din-provinsen ved daggry.

– De inntok politistasjonen og satte fyr på ale politibilene, forteller en lokal tjenestemann i landsbyen.

Tre medlemmer av de irakiske sikkerhetsstyrkene ble drept og ni ble såret da en selvmordsbomber fra IS sprengte seg under et møte i området, opplyser en sikkerhetskilde.

– Sikkerhetsstyrkene er nå i bevegelse for å gjenerobre områdene som er erobret av IS, sier kilden.

Salah al-Din-provinsen ligger sør for Mosul, som ble erobret av IS sommeren 2014. (©NTB)