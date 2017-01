Dyster rekord for selvmordsangrep i 2016

Israels institutt for studier i nasjonal sikkerhet (INSS) registrerte i alt 469 angrep i 28 land i løpet av fjoråret. De ble utført av om lag 800 gjerningspersoner, hvorav den ytterliggående islamistgruppa IS var direkte eller indirekte ansvarlig for 70 prosent av dem.

De fleste angrepene skjedde i Midtøsten, blant annet ble Irak rammet av 146 selvmordsangrep.

Antallet angrep og ofre er høyere enn i 2015, da om lag 4.330 personer ble drept i 452 selvmordsangrep.

– Det ser ut som om selvmordsterrorisme vil være et viktig verktøy for Den islamske staten slik at den kan befeste bildet av seg selv som uovervinnelig, skape skrekk blant sine fiender og ta hevn for den internasjonale aktiviteten mot den, skriver INSS.

Angrepene som er med i oversikten, er rapportert av minst to uavhengige kilder. Mange ubekreftede påstander om selvmordsangrep fra IS og andre lignende grupper, er ikke med. (©NTB)