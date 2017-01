Bror: Mistenkt skytter fikk psykiatrisk behandling

Bryan Santiago sier brorens kjæreste ringte familien for et par måneder siden og gjorde dem oppmerksom på situasjonen. Han sier han ikke sier hva broren Esteban, som er mistenkt for å ha drept fem mennesker på flyplassen i Fort Lauderdale, ble behandlet for. Broren ønsket ikke å diskutere dette på telefonen.

Broren til den mistenkte sier den antatte gjerningsmannen ble født i New Jersey men flyttet til Puerto Rico da han var to år gammel. Der vokste han opp, og han tjenestegjorde i nasjonalgarden, inkludert et år i Irak.

Mannen som er pågrepet etter skytingen på flyplassen fredag, hadde ID-papirer utestedet på Esteban Santiago, men det er foreløpig ikke bekreftet at det faktisk er han som er pågrepet. Så langt er det ikke kommet fram noe om motivet for skytingen. (©NTB)