Amerikansk vedtak om reprimande til FN

Republikanerne, som har flertall i Huset, har beskyldt president Barack Obama for å ha vendt Israel ryggen. I motsetning til det som har vært etablert praksis, valgte USA å ikke legge ned veto mot en resolusjon som fordømmer bosetningene på vestbredden. USA avsto fra å stemme.

Torsdagens vedtak i Kongressen ble fattet med 342 mot 80 stemmer. Det er en ikke-bindene uttalelse om ufravikelig støtte til Israel, og de amerikanske parlamentarikerne insisterer også på at USA skal avvise fremtidige «antiisraelske» handlinger fra FNs side.

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier Obama-administrasjonen har sviktet Israel på et kritisk tidspunkt og sier det nå er på tide å reparere skadene etter FNs «misforståtte» skadeskyting.

Demokrater som gikk imot torsdagens vedtak beskylder republikanerne for å forvrenge den kompliserte fredsprosessen i Midtøsten og mener Obama fortjener ros for en sikkerhetsavtale som sørger for flere hundre milliarder kroner i støtte fra USA til Israel. (©NTB)