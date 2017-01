Trump utpeker Dan Coats til etterretningssjef

Trump har valgt Dan Coats, som har vært republikansk senator for Indiana helt til det nye Senatet trådte sammen for få dager siden, til å ta over etter James Clapper.

Trumps forhold til etterretningsapparatet er blitt vanskelig etter at han uttrykte tvil om etterretningsorganisasjonenes vurdering om at Russland blandet seg inn i valgkampen på en måte som favoriserte Trump.

Coats sa fra seg gjenvalg til Senatet i fjor etter å ha sittet siden 2010. Han var også senator fra 1989 til 1999, og har også vært ambassadør i Tyskland. (©NTB)