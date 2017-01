Trump-billetter selges på svartebørsen

Billettene selges for 4.200 kroner og mer på flere markedsnettsteder i USA. Kommunikasjonssjef Laura Condeluci i arrangementskomiteen i Kongressen reagerer.

– Billetter for å se vår nye president bli tatt i ed er ment å være gratis, og det bør forbli slik, sier hun og legger til at de samarbeider med flere nettsteder for å unngå salg av billettene. Billettene er blitt gitt til ulike avdelinger i Kongressen for utdeling til befolkningen.

Tidligere har flere medier meldt at Donald Trump strever med å få kjente artister til å opptre når han skal innsettes som president 20. januar.