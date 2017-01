To pågrepet for netthets etter soldatkjennelse i Israel

En mann er ifølge politiet pågrepet i Jerusalem etter å ha oppmuntret til vold mot de tre dommerne som onsdag avgjorde at soldaten Elor Azaria (20) er skyldig i drap på en palestiner. Innlegget ble lagt ut på mannens Facebook-profil. Han er ventet å bli framstilt for varetektsfengsling torsdag, opplyser politiets talsmann Micky Rosenfeld.

Politiet har også pågrepet en 22 år gammel kvinne fra byen Kiryat Gat etter at hun la ut et lignende innlegg, men hun er løslatt på betingelse av at hun holder seg unna Facebook de 30 neste dagene.

Israelsk politi varsler at de vil fortsette å overvåke sosiale medier og reagere på trusler og innlegg som egger til vold i forbindelse med Azaria-saken. (©NTB)