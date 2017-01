Sammenstøt tross våpenhvile i Syria

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kjemper syriske regjeringsstyrker, med støtte fra libanesiske Hizbollah-soldater, for å ta kontroll over Wadi Barada-regionen nordvest for Damaskus. Området er avgjørende for å sikre vannforsyningen til den syriske hovedstaden.

Til tross for en landsomfattende våpenhvile framforhandlet av Russland og Tyrkia, med støtte i FNs sikkerhetsråd, gjennomførte regimestyrker sent onsdag flere luftangrep mot deler av Wadi Barada, ifølge SOHR.

Ifølge regimet tilhører enkelte av opprørerne i Wadi Barada Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten. Denne opprørsgruppa er ikke del av våpenhvilen i Syria, ifølge syriske myndigheter og Russland. Opprørerne avviser at gruppa befinner seg i området.

Vannforsyningene til Damaskus ble kuttet 22. desember, og regimet og opprørerne anklager hverandre for å ha skylden.

Også deler av den opprørskontrollerte regionen Øst-Ghouta på landsbygda øst for Damaskus er bombet det siste døgnet, samtidig med at regimestyrker kjemper mot militante islamister i området, ifølge SOHR. (©NTB)