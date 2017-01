Profilert aktivist løslatt i Egypt

36 år gamle Maher har sonet ferdig straffen og er løslatt, opplyser hans forsvarere Anas Sayed og Tarek al-Awadi, samt en sikkerhetskilde.

Maher ble sammen med Mohammed Adel og bloggeren Ahmed Douma dømt til tre års fengsel for å ha organisert en ulovlig demonstrasjon i 2013. Dette var en protest mot innenriksdepartementets forbud mot å demonstrere uten forhåndsgodkjenning.

Adel og Douma var torsdag fortsatt ikke løslatt.

Maher er kjent for å ha grunnlagt 6. april-bevegelsen sammen med blant andre Adel. Maher var en sentral ledelsesfigur i 2011-demonstrasjonene som førte til at Hosni Mubarak ble kastet fra makten. To og et halvt år etterpå ble nyvalgte president Abdel Fattah al-Sisis regjering kastet av hæren, og den nye militærregjeringen innførte demonstrasjonsforbud. (©NTB)