Passasjerrekord for Ryanair

Den gamle rekorden var på drøyt 101 millioner passasjerer og ble satt i 2015. Selskapet sier nye ruter og baser har bidratt til rekordtallene dor 2016.

– Etter resultatet av brexit-avstemningen vil vi vri veksten bort fra Storbritannia. Denne kapasiteten vil heller bli flyttet over til flyplasser i EU, sier en talsmann for Ryanair. Selskapet ser for seg en vekst på 6 prosent i Storbritannia i år, mot 15 prosent i fjor.

Totalt anslår Ryanair at 119 millioner passasjerer vil reise med dem i 2017, mens de satser på 130 millioner reisende det påfølgende året. (©NTB)