Kosovos eksstatsminister pågrepet i Frankrike

Bakgrunnen for arrestordren er Haradinajs rolle som geriljaleder i Kosovokrigen i 1998-99, melder Reuters.

– Han ble stoppet av franske myndigheter basert på den serbiske arrestordren fra 2004, noe som er fullstendig uakseptabelt for oss, heter det i en uttalelse fra Kosovos utenriksdepartement. Landet sier det gjør alt for å sikre at Haradinaj slippes fri. Den tidligere geriljalederen var statsminister i en kort periode i 2004 og 2005, mens Kosovo fortsatt sto under FNs beskyttelse.

Fransk grensepoliti pågrep Hardinaj da han ankom Mulhouse-Basel flyplass fra Kosovos hovedstad Pristina. Han reiste med diplomatpass.

En fransk dommer innleder torsdag undersøkelser for å se om det er grunner til å ikke utlevere Haradinaj. Han skal se spesielt på om begjæringen om utlevering er politisk motivert. Haradinaj er to ganger frikjent av FN-tribunalet for det tidligere Jugoslavia, og dommeren skal se om frikjenningen gjelder de samme forholdene som er nevnt i den serbiske arrestordren.

I 2008 erklærte Kosovo seg uavhengig, med støtte fra Vesten. Norge brukte kun få uker på formelt å anerkjenne Kosovo som stat. (©NTB)