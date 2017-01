Hjem Kilopris for Tokyos dyreste tunfisk: 25.000 kroner

Kilopris for Tokyos dyreste tunfisk: 25.000 kroner

Tokyo (NTB-DPA-AP): En enorm blåfinnet tunfisk er solgt på auksjon i Tokyo for snaut 5,5 millioner kroner. Det gir en kilopris på godt over 25.000 for den ettertraktede fisken.