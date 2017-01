Kerry advarte Russland mot hacking

På spørsmål om hvorfor han ikke offentlig anklaget Russland for å hacke amerikanske mål før valget i november, sier Kerry at han ikke ønsket å bli anklaget for å forsøke å manipulere resultatet.

Obama sa i forrige måned at han hadde konfrontert Russlands president Vladimir Putin med anklagene da de møttes før valget, og at han hadde bedt ham «kutte det ut» og lovt en robust respons.

– Både presidenten og jeg tok personlig opp saken med russerne, sa Kerry til pressen kort etter at toppsjefene i det amerikanske etterretningsapparatet møtte til høring i Senatet om hackingen.

Alle 16 amerikanske etterretningsorganisasjoner har konkludert med at Russland sto bak hackingen og lekkasjene av dokumenter fra det demokratiske partiet, med det formål å hjelpe Donald Trump å bli valgt.

Etter at vurderingene ble offentlige, har president Obama utvist 35 russiske diplomater. (©NTB)